Acionistas da Ferrovial aprovam mudança de sede de Espanha para Países Baixos

A multinacional espanhola Ferrovial vai mudar a sede social para os Países Baixos, aprovaram esta quinta-feira, 13 de abril, os acionistas da empresa, numa decisão que está a causar polémica em Espanha e levou a críticas públicas do governo de Madrid.

A administração da empresa, que opera no setor da construção, infraestruturas, transportes e serviços urbanos e que tem projetos e está também em Portugal, anunciou a intenção de fazer esta "reorganização" em 1 de março e submeteu hoje a proposta para a mudança da sede de Espanha para os países Baixos à assembleia de acionistas.

A mudança far-se-á através da fusão da empresa mãe, sediada em Espanha, e a Ferrovial Internacional, uma sociedade anónima holandesa que já detém 86% dos ativos da companhia.

A empresa justificou a mudança com "a crescente internacionalização", sublinhando que 82% das receitas são obtidas fora de Espanha e que mais de 90% dos investidores com quem trabalha não são espanhóis.

A Ferrovial invocou ainda que os Países Baixos têm um enquadramento jurídico e regulatório estável e são o país escolhido por grandes empresas com presença na Europa e no mercado norte-americano, facilitando a mudança da sede da empresa também a entrada em bolsa nos Estados Unidos, como pretende.

A empresa divulgou a decisão de mudar a sede no mesmo dia em que apresentou os resultados de 2022, ano em que obteve lucros de 185,6 milhões de euros.

Fundada em Espanha em 1952 e com sede em Madrid, a Ferrovial conta com 63 mil trabalhadores e é presidida por Rafael del Pino Calvo-Sotelo, filho do fundador do grupo e dono de uma das maiores fortunas espanholas.

Num comunicado divulgado em março, a empresa disse que a "reorganização corporativa" não deverá ter impacto "na atividade, no emprego ou nos planos de investimento em Espanha ou noutros países onde a Ferrovial opera".

Quando a mudança estiver concretizada, a Ferrovial passará a ser uma sociedade anónima europeia (societas europaea) com domicílio social nos Países Baixos, explicou.

“Particularmente difícil entender” mudança

O Governo espanhol criticou publicamente a Ferrovial pela mudança da sede social para outro país, que considerou não ter qualquer fundamento.

"Espanha está a atrair mais investimento internacional do que nunca" e a impulsionar um processo de "modernização sem precedentes", afirmou a vice-presidente do Governo e ministra da Economia, Nádia Calviño, que falou com o presidente da Ferrovial logo em 1 de março para lhe pedir explicações.

Nadia Calviño disse ser "particularmente difícil entender" uma decisão destas por parte de "um grupo como a Ferrovial, que nasceu, cresceu e chegou onde está graças ao investimento público e às obras públicas" em Espanha.

Já a ministra do Trabalho e a segunda vice-presidente do Governo, Yolanda Díaz, que é membro do partido comunista espanhol, acusou a Ferrovial de levar a sede para os Países Baixos por causa de "condições fiscais" e considerou ser um caso de "dumping fiscal" (conceito associado a concorrência desleal).

Yolanda Díaz verbalizou, assim, a razão que analistas e parte da classe política espanhola consideram ser o real fundamento para a decisão da Ferrovial.

Na semana passada, o secretário de Estado de Economia, Gonzalo García Andrés, através de uma carta que foi tornada pública, garantiu ao presidente executivo da Ferrovial que a companhia pode vir a cotar em Wall Street (EUA) sem ter de transferir a sede para os Países Baixos.

Na mesma carta, o secretário de Estado dizia que várias análises, como as da Comissão Nacional do Mercado de Valores e do próprio Ministério da Economia de Espanha, concluíram que não é necessária a transferência para cotar diretamente na bolsa de Nova Iorque.

Na assembleia desta quinta-feira, o Governo espanhol foi acusado de tentar "violar o direito de propriedade" dos acionistas da empresa, que consideraram "excessivos" e "à beira da ilegalidade os ataques das autoridades espanholas ao projeto de fusão transfronteiriça" da Ferrovial.

"Aos acionistas da Ferrovial deve ser-nos permitido exercer os direitos que nos outorga a legislação europeia e espanhola livremente, sem qualquer tipo de ameaça, no quadro da segurança jurídica", afirmou o secretário-geral da Federação Mundial de Investidores, o belga Jean-Pierre Paelinck, que falou em nome dos acionistas minoritários da empresa.