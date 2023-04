Tupperware em queda livre na bolsa alerta para risco de falência

Vamos ficar sem a marca que deu nome às caixas onde guardamos os ‘restos’? Não sabemos, mas a Tupperware alertou que está em risco de falência e a cotação em bolsa não anda famosa.

Segundo a “CNN", a Tupperware, empresa fundada em 1946, admitiu, em comunicado, que existem "dúvidas substanciais sobre a sua capacidade de continuar a operar", uma vez que "prevê não ter liquidez adequada" a curto prazo.

Na segunda-feira as ações da empresa afundaram-se quase 50%, tendo recuperado muito ligeiramente na terça-feira (menos de 5%). Desde o início do ano, a empresa perdeu mais de 65% em bolsa. Se analisarmos a queda desde abril de 2022, passa os 90%. Hoje cada ação da marca vale menos de 1,5 dólares.

Desde agosto, a empresa já teve de renegociar os seus empréstimos três vezes e disse, no documento, que não terá dinheiro suficiente para financiar as suas operações se não garantir dinheiro adicional. Por esse motivo está já a trabalhar em conjunto com consultores financeiros para tentar arranjar esse financiamento. A Tupperware indicou ainda que está a explorar possíveis despedimentos e está a rever o seu portefólio imobiliário para possíveis reduções de custos.

A fabricante norte-americana de caixas de armazenamento tem tentado reposicionar-se no mercado para chegar a um público mais jovem, tendo inclusive chegado à cadeia de lojas Target, mas não tem conseguido impedir uma queda nas vendas.

Adicionalmente, a empresa corre o risco de deixar de estar cotada. Não por causa da queda do seu valor de mercado, mas porque, depois de ter revelado que os resultados financeiros de 2021 e 2022 estavam “incorretos”, falhou a apresentação do relatório do ano passado, que terminou a 31 de dezembro.