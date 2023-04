Crescimento do volume de negócios dos serviços abranda para 12,6% em fevereiro

O volume de negócios nominal dos serviços aumentou 12,6% em fevereiro em termos homólogos, abrandando 0,2 pontos percentuais face a janeiro, anunciou esta quarta-feira, 12 de abril, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, "o índice de volume de negócios nos serviços passou de uma variação homóloga nominal de 12,8% em janeiro para 12,6% em fevereiro".

Não ajustado de sazonalidade e de efeitos de calendário, o índice desacelerou, em termos homólogos, para 10,5% em fevereiro (variação de 14,6% no mês anterior).

Em fevereiro, os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas, ajustados de efeitos de calendário, apresentaram variações homólogas de 4,3%, 14,2% e 3,4%, respetivamente (5,0%, 14,2% e 7,9% em janeiro), detalha o INE.

Em termos mensais, a variação do índice total foi de 1,7% em fevereiro, o que compara com -2,2% no período anterior.

O índice de emprego aumentou 0,1% em cadeia (variação de 0,8% igual mês de 2022), enquanto os índices de remunerações e de horas trabalhadas registaram variações mensais de 0,8% e -6,0% (0,9% e -1,9% em fevereiro de 2022), respetivamente.