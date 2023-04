Insolvências em Portugal cresceram 9,8% em março e abertura de novas empresas subiu 1,6%

As insolvências em Portugal aumentaram 9,8% em março, face ao mesmo mês do ano passado, anunciou esta quarta-feira a Iberinform (filial da seguradora Crédito y Caución). Ainda assim, no total do trimestre as insolvências ficaram 3,2% abaixo do mesmo período de 2022.

Em março 447 empresas pediram insolvência, mais 40 do que em março de 2022. No total do trimestre foram 1128 empresas, menos 37 que no primeiro trimestre do ano passado.

Lisboa representa 22% do total de insolvências no trimestre (246 processos), logo seguida pelo Porto (21%, com 240 processos). Em ambos os distritos houve um aumento face ao trimestre homólogo, de 19,1% e 18,8%, respetivamente. Com decréscimos no número de insolvências destacam-se Ponta Delgada (-60%), Castelo Branco (-59,1%) e Guarda (-57,1%).

Por setor, foi na indústria transformadora que houve mais insolvências no trimestre (21% do total), seguida pela construção (20%) e comércio a retalho (17%).

Destaca-se a subida dos setores de telecomunicações (100%), indústria extrativa (50%) e agricultura, çaça e pesca (38%). Em sentido inverso, os setores da eletricidade, gás e água registaram decréscimos de 60%, a indústria transformadora de 18% e o comércio por grosso de 19%.

Número de novas empresas continua a aumentar

As constituições de empresas também aumentaram em março, ainda que a um ritmo menor do que as insolvências.

“Em março, foram constituídas 4793 novas empresas, mais 77 que no período homólogo de 2022 (+1,6%). Em termos acumulados verifica-se um acréscimo em relação aos anos de 2021 e 2022. O primeiro trimestre deste ano fechou com 14.885 novas empresas constituídas, o que traduz um acréscimo de 7,3% face a 2022”, indica a Iberinform.

Do total de novas empresas, 33% (4928) foi formada em Lisboa, entre janeiro e março.

Por setor, foi em ‘outros serviços’ que houve maior formação de novas empresas (45% do total), seguida de longe pela construção (11%).