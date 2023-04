United Resins é o novo acionista da dona do Diário de Notícias

A United Resins é a nova acionista da Global Media Group (GMG) e passará a deter 10% da dona dos títulos DN, JN e TSF, entre outros, disse esta quinta-feira à Lusa fonte ligada ao processo.

A United Resins dedica-se à investigação, desenvolvimento, produção e comercialização de resinas e de outros produtos químicos, tem 15 anos de atividade e é controlada em 60% pela Urbanastrolábio, a qual tem atividade na compra e venda de imóveis.

De acordo com a mesma fonte, a nova acionista da GMG é uma das maiores produtoras "de resinas do mundo" e tem como presidente António Manuel Mendes Ferreira.

A United Resins, que entra na Global Media através da Páginas Civilizadas, registou resultados líquidos de 6,3 milhões de euros em 2021 e uma faturação de cerca de 38 milhões de euros.

A Global Media e a Páginas Civilizadas são lideradas pelo empresário Marco Galinha, que é também presidente do grupo Bel.

De acordo com o Portal da Transparência da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), a Páginas Civilizadas é detida em 32,5% pelo grupo Bel e em 67,5% pela Palavras de Prestígio Lda.

A Páginas Civilizadas detém 22,35% da Lusa e 29,75% da Global Media, segundo o portal.

A Global Media, que tem as marcas Diário de Notícias (DN), Jornal de Notícias (JN), TSF, Dinheiro Vivo, entre outros, tem como acionistas a Grandes Notícias Lda, com 10,5%, José Pedro Soeiro, com 24,5%, a KNJ Global, do empresário macaense Kevin Ho, com 35,2%, e Páginas Civizadas, com 29,7%.

Contactada pela Lusa, a ERC refere que "ainda não recebeu nenhuma comunicação sobre um novo acionista da Global Media".

A Lei da Transparência da Propriedade dos Media, de 2015, determina que a informação prestada deve ser atualizada "no prazo de 10 dias úteis após a alteração verificada". Caso tal não aconteça, a ERC notifica os visados.