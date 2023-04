Renault inicia transformação tecnológica da fábrica de Cacia

A Renault revelou, esta quinta-feira, que iniciou a execução de um plano estratégico para transformar a fábrica de Cacia numa empresa tecnológica orientada para as novas mobilidades.

Em Cacia, Aveiro, a empresa possui desde há 42 anos uma unidade industrial de metalomecânica, dedicada à produção de caixas de velocidades e de componentes para motores das marcas Renault, Dácia e Nissan.

A fábrica de Cacia vai integrar a "Testbed the smart lab - Aveiro", uma plataforma de desenvolvimento de negócio em soluções inovadoras da indústria 4.0, tais como a inteligência artificial, ciência dos dados, robótica colaborativa inteligente, manufatura aditiva, sistemas ciberfísicos, 'blockchain', mobilidade ou ainda conectividade, apoiando-se nas infraestruturas da multinacional em Aveiro, em conjunto com a Brisa e a Via Verde.

"Esta iniciativa faz parte da rede nacional de Testbeds, no âmbito da componente C16 do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e o objetivo é permitir que PME e 'startups' nacionais possam testar novas tecnologias em ambiente real, com vista a desenvolver soluções inovadoras que respondam a necessidades da indústria e de serviços de mobilidade", explica a empresa em comunicado.

A "test bed the smart lab - Aveiro" conta, para já, com 30 projetos-piloto e pretende, no espaço de três anos, acolher 59 projetos, focados nas componentes de inteligência artificial, ciência dos dados, robótica colaborativa inteligente, manufatura aditiva, sistemas ciberfísicos, mobilidade e conectividade.

A plataforma conta com todo o processo industrial da Renault Cacia para testar e aumentar o nível de maturidade tecnológica dos pilotos de inovação.

A Brisa e a Via Verde associam-se ao projeto com o intuito de testar soluções integradas de mobilidade e conectividade, "recorrendo a viaturas da OEM ou ainda sandboxes como plataformas de testes", com a colaboração da Renault Portugal.