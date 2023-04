Presidente executiva da Sonae manteve remuneração bruta de 1,6 milhões de euros no ano passado

A presidente executiva da Sonae SGPS, Cláudia Azevedo, teve direito em 2022 a uma remuneração bruta de 1,6 milhões de euros, em linha com o valor auferido no ano anterior, revela o mais recente relatório de governo da sociedade, enviado na última madrugada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Cláudia Azevedo recebeu quase 515 mil euros de remuneração fixa, 544 mil euros de prémios de curto prazo (pelo desempenho da Sonae em 2021) e outros 544 mil euros de prémios de médio prazo.

Já o administrador financeiro da Sonae, João Dolores, teve uma remuneração bruta de 945 mil euros, dos quais 360 mil euros de salário fixo e o restante em remuneração variável de curto e médio prazo. Em 2021 tinha tido direito a 848 mil euros.

Os restantes administradores da Sonae têm funções não executivas e o mais bem remunerado foi Paulo Azevedo, com 320 mil euros.

Globalmente, os encargos da Sonae com a sua administração em 2022 ascenderam a 3,36 milhões de euros, ligeiramente acima dos 3,27 milhões de euros pagos em 2021.

A remuneração de Cláudia Azevedo confere à gestora uma das melhores remunerações de executivos da bolsa portuguesa, atrás dos 1,8 milhões de euros pagos (em termos brutos) ao ex-presidente executivo da Galp, Andy Brown, e ao presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell de Andrade.

Em 2022 a Sonae obteve um lucro de 342 milhões de euros, mais 27,7% do que no ano anterior, com o volume de negócios a subir 10,9%, para 7,7 mil milhões de euros.