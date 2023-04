Governo italiano quer limitar influência chinesa na Pirelli

O Governo italiano está a estudar formas de limitar a influência chinesa na produtora de pneus Pirelli, detida a 37% pelo conglomerado estatal chinês Sinochem, avançam fontes à Bloomberg.

De acordo com a agência, em notícia publicada esta quarta-feira, 5 de abril, está em cima da mesa a possibilidade de limitar a partilha de informação tecnológica relevante com os membros do conselho de administração representantes da Sinochem, ou limitar os seus direitos de voto.

As medidas enquadram-se no esforço dos países ocidentais, liderados pelos EUA, de evitar a transferência de conhecimento e de poder tecnológico para a China.



Para evitar um conflito diplomático com Pequim, Roma deverá alargar estas medidas a vários países com os quais considera não ter uma parceria estratégica.

Itália assinou um memorando de entendimento com o governo chinês que integra o país nos investimentos da chamada Nova Rota da Seda, num acordo que se renovará automaticamente em 2024, segundo a Bloomberg.

O governo italiano, a Pirelli, e a Sinochem não quiseram fazer comentários à agência.