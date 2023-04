Estado, fiscalidade e justiça: as "três grandes reformas" que o sucessor de António Saraiva deve promover

"Há um conjunto de desafios que a CIP, enquanto defensora da iniciativa privada, da dignificação dos empresários, tem de manter esse papel com aquilo que durante o meu mandato eu designei, aproveitando as três letras CIP: antecipar e participar", enumera.

"Tenho a satisfação de dever cumprido. É isso que me importa, independentemente da memória que possa manter naqueles que eventualmente me recordarão", disse, quando questionado sobre o legado que deixa.

António Saraiva, que há 13 anos lidera a CIP, passa a pasta a Armindo Monteiro com a convicção de dever cumprido. A partir deste mês vai distanciar-se mais da vida mediática e usufruir do tempo com qualidade de vida. Em entrevista à Lusa, diz que o novo presidente tem de avançar nas "três grandes reformas": da administração pública, fiscal e da justiça.

António Saraiva iniciou a vida profissional na Lisnave, como operador fabril, e é precisamente a liderança da Comissão de Trabalhadores que destaca como um momento marcante: “Ter participado na salvação daquela empresa quando inevitavelmente ia fechar, com o trabalho que fiz no primeiro acordo social que se fez neste país, deu-me uma visão, um conhecimento a vários níveis que estou muito grato à vida ter-me permitido esse exercício de cargo”.

Depois disso, e com experiência em várias empresas, os 13 anos à frente da CIP permitiram-lhe “continuar a ajudar a salvar empresas”, mas também “o conhecimento” e os vários dossiês e acordos em que entrou.

“Hoje sou um ser humano com um conhecimento e uma experiência de vida que se não tivesse tido estas duas experiências seguramente seria diferente”, refere.

Descartando retirar-se totalmente do ativo, até porque é atualmente presidente do Conselho de Administração do Taguspark, presidente da Compta, Infraestruturas e Segurança e consultor de várias empresas, aos 69 anos e depois de um problema grave de saúde, assume que as prioridades são agora outras e passam por uma agenda “mais leve”.

“Eu era imortal e a partir de 2012 ganhei consciência de que afinal sou mortal”, recorda, afirmando que foi esta consciência que o levou à convicção de ter “de viver aqueles [anos] que, em termos de vida útil e de qualidade de vida” tem, com “usufruto diferente”.

E o roteiro está traçado: “Quero aproveitar a vida, voltando a dedicar-me à atividade empresarial que tenho com mais tempo disponível para essa mesma atividade, à família, aos amigos, a tempo para mim, do meu lazer, da partilha dos meus netos, da partilha dos meus amigos, das tertúlias que tanto gosto, da leitura, dos filmes, das caminhadas, enfim, voltar a ser um cidadão anónimo se possível que era o que eu era antes de ser presidente da CIP e ter tranquilidade de viver o tempo, seja ele qual for que resta, de uma forma diferente, mas com esta espessura que a vida me permitiu ter”.