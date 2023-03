Lucro da Liberty Seguros dispara para mais de 380 milhões de euros

A Liberty Seguros, empresa que opera em Portugal, Espanha, Irlanda e Irlanda do Norte e que pertence ao grupo americano Liberty, lucrou 381,4 milhões de euros em 2022, mais do sextuplo do lucro registado em 2021 (60,1 milhões de euros), segundo anunciado esta quarta-feira.

Do total dos ganhos registados no ano passado, “126 milhões de euros são resultados extraordinários provenientes da simplificação do subgrupo Solvência II na Europa”.

Por área de negócio, tanto os seguros ‘vida’ como os seguros ‘não-vida’ cresceram. O primeiro negócio atingiu os 112 milhões de euros em prémios, ao passo que o segundo ultrapassou os 1122 milhões de euros, a grande maioria derivado dos seguros automóvel (815 milhões).

No total, o rendimento vindo de prémios ascendeu a 1235 milhões de euros. Do total de prémios, 66% são apólices de automóveis, 14% vêm de seguros de habitação (que viram um aumento de 14% em 2022), 9% são apólices de seguros de vida e 5% multirriscos.

Em 2022 a seguradora tinha mais de 3,5 milhões de clientes na Europa e geria mais de 4 milhões de apólices. O rendimento vindo dos prémios resultou de um total de mais de 650 mil sinistros tratados pela seguradora.

No ano passado, a empresa assinou acordos a longo-prazo com dois bancos, o Bankinter e o Kutxabank. “A aliança com o Bankinter permitirá à Liberty comercializar exclusivamente as suas apólices de seguro de habitação e automóvel através das sucursais do banco em Portugal e em Espanha. Por seu lado, o acordo de extensão por 10 anos com o Kutxabank fará crescer a aliança de sucesso para os produtos de seguros automóveis e comerciais”, indica a empresa.