Indústrias tecnológicas são 1,3 vezes mais produtivas

As indústrias de alta e média alta tecnologia foram 1,3 vezes mais produtivas do que as restantes em 2021, mas o seu peso na faturação e valor acrescentado bruto (VAB) totais recuou ligeiramente face a 2020, divulgou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

“As indústrias de alta e média-alta tecnologia, correspondendo a 0,9% do número de sociedades não financeiras (10,4% das sociedades das indústrias transformadoras), representaram em 2021 uma importante parcela do volume de negócios e do VAB [valor acrescentado bruto] gerados pelo total das sociedades não financeiras (6,7% e 5,8%, respetivamente)”, lê-se na nota do gabinete estatístico.

Estes valores correspondem, contudo, a um recuo de 0,1 pontos percentuais face a 2020 quer no peso da faturação, quer do VAB, e a um decréscimo de 0,2 pontos percentuais e a uma subida de 0,2 pontos percentuais em relação a 2019, pela mesma ordem.

Já comparativamente às indústrias transformadoras, as indústrias de alta e média-alta tecnologia representaram 27,5% do volume de negócios (-0,7 pontos percentuais face a 2019) e 23,9% do VAB em 2021, uma proporção idêntica à de 2019.

Em 2021, o pessoal ao serviço nestes setores ascendeu a mais de 133 mil pessoas (das quais 63,3% eram homens), cerca de 4,0% do total das sociedades não financeiras (-0,1 pontos percentuais face a 2020 e 2019) e 19,1% das indústrias transformadoras (19,1% em 2020 e 18,7% em 2019).

Os dados do INE apontam ainda que as sociedades nas indústrias de alta e média-alta tecnologia empregavam em 2021 "recursos humanos mais bem remunerados, pagando, em média, mais 4.673 euros de remuneração anual que as sociedades nas indústrias de baixa e média-baixa tecnologia".

Apresentaram também uma produtividade aparente do trabalho 1,3 vezes superior a estas sociedades.

Da análise do instituto estatístico resulta ainda que estas indústrias investiram mais em investigação e desenvolvimento (I&D) - cerca de 17,9 mil euros por sociedade em 2021 - o que compara com 1,9 mil euros por sociedade nas indústrias de baixa e média-baixa tecnologia, e concentraram também uma maior proporção de sociedades com perfil exportador e de sociedades de elevado crescimento.

No que respeita ao perfil exportador, a proporção de sociedades exportadoras nas indústrias de alta e média-alta tecnologia manteve-se semelhante entre 2019 e 2021, atingindo 23,4% neste último ano, acima da proporção registada pelas sociedades nas indústrias de baixa e média-baixa tecnologia (15,4% em 2021), sendo esta proporção superior nas indústrias de alta tecnologia (26,1%) e inferior nas de média-alta tecnologia (23,0%).

"Em 2021, 28,2% das sociedades nas indústrias de alta e média-alta tecnologia eram jovens, ou seja, tinham cinco ou menos anos de idade, mais 2,4 pontos percentuais comparativamente às indústrias de baixa e média-baixa tecnologia, destacando-se as indústrias de alta tecnologia com 40,0% de sociedades jovens", refere ainda o INE.

No ano em análise, metade das sociedades nas indústrias de alta e média-alta tecnologia apresentou uma rendibilidade do capital próprio superior a 8,1%, "ligeiramente abaixo" das sociedades nas indústrias de baixa e média-baixa tecnologia (8,2%).

Verificou-se ainda que 25% das sociedades nas indústrias de alta tecnologia apresentaram uma rendibilidade do capital próprio superior a 33,8% (-2,3 pontos percentuais face a 2020 e +4,6 pontos percentuais face a 2019).

As sociedades nas indústrias de alta e média-alta tecnologia apresentaram um peso superior dos capitais alheios (passivo) na sua estrutura financeira, apresentando um rácio de endividamento mais elevado (0,58 em 2021) face ao das sociedades nas indústrias de baixa e média-baixa tecnologia (0,55).

Adicionalmente, o rácio de liquidez geral das indústrias de alta e média-alta tecnologia (1,40 em 2021) foi inferior ao registado pelas de baixa e média-baixa tecnologia (1,57).