Portugal Ventures já investiu 4,8 milhões de euros em 48 'startups' com o programa Call INNOV-ID

Em três edições, desde maio de 2020, o programa Call Innov-ID já permitiu a 48 startups receberem, no total, 4,8 milhões de euros da Portugal Ventures, segundo anunciado esta segunda-feira em comunicado.

O programa Call Innov-ID foi criado em plena pandemia, no âmbito de um conjunto de medidas do Governo, pela Portugal Ventures, sociedade de capital de risco do Grupo Banco Português de Fomento, em parceria com a Agência Nacional de Inovação. O programa tem como “objetivo potenciar projetos ou empresas em crescimento, numa fase inicial, para que tenham disponibilidade financeira e capitais próprios suficientes para se desenvolverem e gerarem novas rondas de capital”, indica a nota.

Desde que a primeira edição foi lançada, em maio de 2020, já houve mais duas (entre abril e maio de 2022 e entre outubro de 2022 e fevereiro de 2023). Entre as três edições, 48 startups foram apoiadas, com um total de 4,8 milhões de euros investidos (100 mil euros por projeto).

Entre as 48 startups incluem-se empresas do setor tecnológico (Bandora, Cosmos, Neroes, Onecare, entre outras), da indústria (Cell4Food, Core Protein, NeuralSolar, Uzme, Wakaru, etc.) e de saúde (como, entre outras, a BestHealth4U, ihCare, FastComChem, Nurise e Wisify).

Destas 48, cinco são novos investimentos: Glooma (atua na prevenção do cancro da mama), Hephaesnus (dedica-se ao aumento da eficiência no combate a incêndios florestais de forma ambientalmente sustentável), Pluggable (apresenta soluções tecnológicas que, através de inteligência artificial, adiciona uma camada de inteligência a qualquer aplicação móvel), Risimet (consiste na execução em simultâneo de duas das técnicas mais utilizadas no âmbito da fisioterapia - a massagem manual e a eletroterapia de baixa frequência) e Stokedge (plataforma baseada em inteligência artificial que monitoriza a indústria de moda de luxo).

Além destes, estão mais 22 investimentos sinalizados, a realizar até ao fim de 2023.

Dos 48 investimentos já realizados, “11 empresas já levantaram capital em novas rondas de investimento num total de 10,1 milhões de euros, e 18 empresas têm em curso processos de ronda de investimento com a expetativa de angariar um total de 16,4 milhões de euros”, refere a nota.

Desde a primeira edição já foram recebidas mais de 300 candidaturas, sendo que mais de metade das candidaturas pertence ao setor digital. O setor com menos representação é o turismo, com apenas 11 candidaturas.

Apesar de todo o investimento, há seis startups onde a Portugal Ventures acabou por desinvestir: Ccrave, Core Protein, Eptune Engineering, ihCare, Tesselo, United Boutiques.

“A Call Innov-ID é um verdadeiro caso de sucesso no ecossistema empreendedor estando identificado esta falha de mercado do qual mais uma vez cumprimos com a nossa missão, não só na componente financeira, mas igualmente com o know-how e expertise da nossa equipa. Para a Portugal Ventures é um orgulho estar na linha de frente desta iniciativa em pareceria com a ANI, onde reforçamos o apoio ao empreendedorismo alinhado na capitalização das empresas portuguesas”, afirma, citado na nota, Rui Ferreira, presidente da Portugal Ventures.