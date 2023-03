Receitas recorde ajudam Altri a lucrar mais 23% em 2022

O lucro da Altri cresceu 23% no ano passado, para 152,1 milhões de euros, impulsionado pelo valor recorde de receitas, de acordo com o comunicado da empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), divulgado esta quinta-feira.

A produção de fibras celulósicas voltou a crescer em 2022. A nota da empresa indica que a procura global por fibras celulósicas registou um crescimento de 1,5%, com praticamente “todas as geografias a apresentaram uma evolução positiva, com os mercados de maior dimensão como a China (2,1%) e a Europa Ocidental (3%) a registarem evoluções positivas no total do ano”.

Apesar da maior procura, as vendas caíram 4%, especialmente devido ao último trimestre do ano (em que caíram 9%).

Ainda assim, a evolução dos preços - com o preço da fibra curta (BHKP) a atingir, no final do ano, 1380 dólares por tonelada - ajudou a que a Altri ultrapassasse, pela primeira vez na sua história, os 1000 milhões de euros em receitas. Mais precisamente, o grupo atingiu os 1066,2 milhões de euros, mais 24,4% que em 2021.

Quanto ao EBITDA, ou resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, este subiu 32,4% no ano em análise, para os 301,4 milhões de euros. “Apesar do ambiente inflacionista de vários custos variáveis, o grupo Altri conseguiu manter praticamente o mesmo nível de rentabilidade ao nível do EBITDA”, lê-se no comunicado do grupo.

A Altri refere ainda que o valor investido cresceu 73,5% durante o último ano, para 45,3 milhões de euros.

Para 2023, a empresa espera que a reabertura da economia chinesa tenha “um impacto relevante na procura global de pasta a partir do segundo trimestre de 2023”.

“Antevendo 2023, enfrentamos o futuro com um grande enfoque na nossa disciplina operacional, e criação de valor, tornando-nos mais resilientes, e apostando de forma inequívoca no nosso propósito de construir um mundo mais renovável”, afirmou, citado na nota, José Soares da Pina, presidente executivo da Altri.