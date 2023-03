BEI empresta 100 milhões de euros à EGF para apoiar gestão de resíduos urbanos em Portugal

O Banco Europeu de Investimento (BEI) concedeu um empréstimo de 100 milhões de euros à EGF, empresa que trata e valoriza os resíduos urbanos em 174 municípios portugueses que representam cerca de 60 % da população do país, segundo anunciado esta quinta-feira em comunicado.

O objetivo do empréstimo é apoiar projetos de gestão de resíduos em Portugal. Mais concretamente, segundo a nota, o dinheiro irá ajudar a “aumentar e melhorar a recolha seletiva de resíduos urbanos e modernizar os centros de triagem e de valorização orgânica”.

“O acordo está fortemente alinhado com o objetivo do BEI de apoiar a ação climática e a sustentabilidade ambiental, além de contribuir para assegurar a conformidade com a regulamentação nacional e da UE [União Europeia] em matéria de gestão de resíduos, promovendo uma economia mais circular”, lê-se no comunicado.

Adicionalmente, as metas do recém-anunciado Plano Estratégico Nacional para os Resíduos Urbanos (PERSU 2030) deverão ser cumpridas com este apoio e uma parte do financiamento terá benefício em regiões de coesão.

“O financiamento contratado representa o reconhecimento da mais-valia do plano de investimentos e da capacidade de execução das concessionárias da EGF, de forma darmos o nosso contributo para cumprir os compromissos e metas ambientais estabelecidas para o país”, disse, citado na nota, Emídio Pinheiro, presidente do conselho de administração da EGF.

Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente do BEI, relembrou que esta é "uma área prioritária para o BEI, como demonstra o apoio contínuo prestado ao setor em Portugal, através da concessão de financiamento a longo prazo e da prestação de assistência técnica a projetos públicos e privados de gestão de resíduos que contribuem para a sua modernização”.