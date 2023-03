Portugal Ventures vai investir em empresas em internacionalização

A Portugal Ventures, sociedade de capital de risco do grupo Banco Português de Fomento, lançou uma iniciativa de investimento, chamada Call Expand, destinada a empresas que estejam em preparação para internacionalização, segundo um comunicado.

Na nota, a Portugal Ventures deu conta de que está a lançar "pela primeira vez uma iniciativa destinada a empresas que se encontrem em fase de preparação para a internacionalização dos seus negócios", sendo que "as candidaturas estão abertas até 8 de maio".

A sociedade disse que está atenta "à evolução do ecossistema", respondendo assim "mais uma vez, positivamente, a uma necessidade no financiamento para as empresas que pretendem criar as condições para a expansão dos seus negócios a nível internacional".

De acordo com o comunicado, "a Portugal Ventures nos seus 11 anos de existência, respondeu até ao momento a todas as fases anteriores de investimento - pre-seed e seed - e com a Call Expand vai colmatar esta falha de mercado existente no ecossistema, de capacitar as empresas dos meios necessários para este desafio que é a internacionalização de um negócio", adiantou.

Segundo a sociedade, a Call Expand pretende "o investimento em empresas com alto potencial de crescimento, valorização e rentabilidade".

Assim, são elegíveis para esta iniciativa "empresas tecnológicas, com produto desenvolvido e que apresentem receitas nos últimos 12 meses de pelo menos 250 mil euros" e "de todos os setores económicos, exceto empresas do setor primário (por exemplo agricultura, pecuária, pesca, processamento de comida e outros)".

Estas sociedades devem ter uma "presença significativa e operações em Portugal (localizando a sede em Portugal)" com "o objetivo de expandir o negócio a nível internacional".

Segundo a Portugal Ventures, o ticket de investimento desta iniciativa é entre 500 mil euros e dois milhões de euros.

"É com enorme satisfação que lançamos esta iniciativa que será fundamental para alavancar o potencial das empresas tecnológicas, e que pretendem dar o próximo passo no crescimento dos seus negócios. É uma fase crucial para as empresas que irá permitir abrir portas para novas oportunidades comerciais e de investimento internacional", disse Teresa Fiúza, vice-presidente da Portugal Ventures, citada na mesma nota.