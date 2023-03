Lucro da BMW em 2022 acelera para os 18,6 mil milhões de euros

A fabricante alemã de automóveis BMW obteve um lucro de 18,6 mil milhões de euros no ano passado, mais 49,1% que em 2021, segundo comunicado divulgado esta quarta-feira.

As receitas globais do grupo em 2022 ascenderam a 142,6 mil milhões de euros, mais 28,2% em termos homólogos.

A maior parte das receitas vem dos automóveis (123,6 mil milhões), que registaram um crescimento de 29,5%. Já as motas representam 3,1 mil milhões de euros do total das receitas, com um aumento de 15,6%.

O número absoluto de motas que chegaram aos clientes cresceu 4,4% para mais de 200 mil, já o de automóveis caiu 4,8%, para 2,4 milhões. Só a marca Rolls Royce entregou mais carros que em 2021 (mais 7,8%, para cerca de 6 mil).

O resultado antes de impostos da BMW acabou por cifrar-se em 23,5 mil milhões de euros, um crescimento de 46,4% face a 2021.

Para 2023, o grupo alemão espera que “os principais motores de crescimento” este ano sejam os veículos totalmente elétricos.

Para o ano em curso, o grupo espera que já haja normalização no mercado, apesar da inflação, pois já há mais automóveis disponíveis. Assim, espera “uma margem EBIT [resultado antes de juros e impostos] entre 8 e 10% para o segmento automóvel em 2023”.