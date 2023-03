Lucro da Volkswagen sobe 0,2% para 14.867 milhões de euros em 2022

O fabricante automóvel Volkswagen revelou, esta terça-feira, que contabilizou, 2022, um lucro de 14.867 milhões de euros, mais 0,2% que no ano anterior (14.843 milhões de euros).

O grupo Volkswagen, que apresentou os dados preliminares do seu balanço financeiro em 3 de março, afirmou hoje em comunicado que o ano de 2022 encerrou com um lucro líquido atribuído de 14.867 milhões de euros (+0,2%), sendo que as receitas atingiram os 279.232 milhões de euros, mais 11,6% face ao ano anterior, depois de os preços terem aumentado, o que compensou a queda de 7% nas entregas de veículos, para 8,3 milhões de unidades.

O lucro operacional, por sua vez, aumentou no ano passado 14,8%, para 22.124 milhões de euros, situando-se a margem operacional em 8,1%.

O grupo Volkswagen vai investir 180.000 milhões de euros no período 2023-2027, sendo que 68% do investimento total se destinará à eletrificação e digitalização (122.400 milhões de euros).

Além disso, mais de 15.000 milhões de euros destinam-se à construção de "gigafábricas" para a produção de baterias.

De acordo com o comunicado citado, 20% das entregas mundiais de veículos do fabricante automóvel Volkswagen, em 2025, serão exclusivamente veículos elétricos.