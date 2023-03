Lucro da Generali sobe 2,3% para 2,9 mil milhões de euros

A Generali teve um lucro líquido de 2912 milhões de euros em 2022, mais 2,3% que em 2021, alcançando o melhor resultado operacional da sua história, anunciou esta terça-feira o grupo italiano.

O grupo segurador, que divulgou em comunicado os seus resultados consolidados relativos a 2022, informou que, sem o impacto dos investimentos na Rússia, o lucro líquido teria sido de 3066 milhões.

Com estes valores, a Generali propôs um dividendo por ação de 1,16 euros, mais 8,4% do que no ano anterior, "o que confirma a orientação do grupo para a rentabilidade do acionista", garante a seguradora em comunicado.

É referido ainda que obteve um resultado operacional recorde de 6505 milhões (+11,2% em termos homólogos), impulsionado principalmente pelo ramo Vida, cujo resultado operacional aumentou 25,1%, atingindo 3.522 milhões de euros.

Além disso, indicou que os prémios líquidos emitidos ascenderam a 81.538 milhões de euros (+1,5%), graças à evolução positiva do ramo Não Vida (9,8%), liderado pelo negócio não automóvel, enquanto as entradas líquidas no ramo Vida se mostraram resilientes e atingiram os 8.700 milhões de euros.

Os resultados da Generali confirmam o sucesso da "transformação da seguradora", disse o presidente executivo, Philippe Donnet, na nota citada.

Trata-se de "um caminho" que "continua através da implementação disciplinada e eficaz da estratégia 'Lifetime Partner 24: Driving Growth', impulsionada por uma visão clara de posicionar o grupo como líder global em seguros e gestão de ativos".

"Estamos no caminho certo para atingir os objetivos e as ambições do plano estratégico" da seguradora, "mesmo num contexto geopolítico e económico desafiador", salientou o gestor.