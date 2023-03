Os unicórnios estão a perder valor?

Mil milhões de dólares (ao câmbio atual, cerca de €940 milhões) é a meta mágica a alcançar para as startups de rápido crescimento. Num mercado concorrido como o de capital de risco nos últimos anos, e numa altura em que a liquidez era abundante e as oportunidades de rendibilidade mais escassas, a cada ronda de investimento as avaliações das empresas cresceram, numa enorme fábrica de unicórnios que teve o seu pico em 2021, ano em que foram cunhados 787 empresas avaliadas em mais de mil milhões de dólares, segundo dados do Dealroom. Destes, 149 eram da região da Europa, Médio Oriente, e África (EMEA). Um ano antes, em 2020, tinham emergido 315. Em 2012, tinham sido criados apenas 27.

Em 2022, o regresso da inflação e o volte-face súbito na política monetária, com os grandes bancos centrais a reverterem a política monetária acomodatícia em poucos meses através de um aumento rápido das taxas diretoras obrigaram a repensar investimentos. A aplicação do dinheiro deixou de ser orientada à procura rápida de novos clientes e mercados — mesmo que a custo de avultados prejuízos — privilegiando-se investimento mais eficiente do capital.