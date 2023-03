Cristina Fonseca: “Valor real dos unicórnios será metade ou até um quarto”

Se reavaliássemos hoje o ‘mercado’ das empresas unicórnios, avaliadas em mais de mil milhões de dólares, quantas deixariam de o ser? Cristina Fonseca, cofundadora no unicórnio português Talkdesk, investidora e sócia do fundo de capital de risco Indico Capital, esteve no podcast do Expresso “O CEO É o Limite” e fala num “mercado em adaptação”, onde a valorização real destas empresas “representará metade, na maioria dos casos, um quarto”.

O que procura um investidor quando avalia um projeto?

Primeiro que tudo, procura uma equipa que consiga trabalhar com outras pessoas, que perceba que um empreendedor sozinho não consegue levar a empresa muito longe. O trabalho de um empreendedor é atrair talento para que juntos consigam chegar ao objetivo. Depois, é preciso um produto que seja escalável, que tenha potencial de ser líder à escala mundial. Há muitas empresas que têm um negócio interessante — e eu respeito negócios interessantes —, mas há startups tecnológicas e depois há negócios interessantes e não é o mesmo. É preciso ainda que sejam muito boas na parte de execução, no produto. O mundo é tão competitivo hoje que, a não ser que o meu produto resolva um problema e o resolva muito bem, é muito difícil eu vender o que quer que seja.