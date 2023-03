Escudo anti-deslocalização: Bruxelas autoriza subsídios para evitar fuga de empresas para os EUA

A Comissão Europeia aprovou esta quinta-feira uma nova ronda de flexibilização das regras de ajudas de Estado, autorizando os Estados-membros a avançarem com subsídios diretos às suas empresas que apostem na transição energética e, mais do que isso, “em casos excecionais”, permitindo apoios públicos para segurar empresas que estejam em riscos de deslocalização. Trata-se de uma primeira resposta ao robusto pacote de ajudas norte-americano (o chamado Inflation Reduction Act), que, agradando à Alemanha e a França, é pouco útil a países com o garrote financeiro mais apertado, como Portugal.