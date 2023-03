Dona da SIC e do Expresso regista queda de mais de 90% nos lucros em 2022

A Impresa, dona do Expresso e da SIC, registou um resultado líquido de 1,1 milhões de euros no ano passado, menos 91,2% que em 2021, segundo comunicado enviado esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ajustado dos custos de reestruturação, caiu 38%, para 19,1 milhões de euros.

2022 foi marcado por uma descida das receitas e uma subidas dos custos. Mais concretamente, o grupo Impresa registou 185,2 milhões de euros em receitas, menos 2,6% que em 2021. A televisão - que inclui os canais SIC e que representa a maior fatia de receitas do grupo - registou uma queda de 3,1% nas receitas, para 159,9 milhões de euros.

Já a Impresa Publishing, onde se inclui o Expresso, registou uma subida das receitas de 2,5%, para 24,4 milhões de euros.

Além da queda nas receitas, os custos operacionais cresceram 5,7%, para 168,5 milhões de euros. O aumento dos custos deveu-se, em grande parte, à cobertura da guerra na Ucrânia, bem como ao ataque informático sofrido logo no início do ano passado. “Acresce ainda a subida de custos energéticos e dos decorrentes do aumento de competitividade da grelha” na SIC e o aumento do preço do papel, no Expresso.

“O ano de 2022 ficou marcado por eventos com um forte impacto negativo direto nos nossos resultados, como a guerra na Ucrânia e o aumento de custos com produção e energia. Além disso, a atividade da IMPRESA foi condicionada por um violento e criminoso ataque informático, que nos prejudicou tanto pelo aumento de custos como pelas receitas digitais que não auferimos durante o primeiro trimestre” relembra, citado na nota, Francisco Pedro Balsemão, presidente executivo do grupo.

O presidente executivo sublinha que, em setembro, foi adotado um novo plano estratégico que durará até ao final de 2025, que tem como objetivo um aumento de 15% a 20% da faturação e ainda “o triplicar do peso das receitas oriundas da atividade digital”.

No ano em que nos encontramos, o grupo Impresa mantém “o objetivo de crescimento das receitas e da melhoria da margem operacional, através do complemento com novas fontes de receita, bem como a contínua aposta na qualidade, competitividade e diversificação da oferta de conteúdos multiplataforma” refere, por fim, o CEO.