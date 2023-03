Volkswagen inclinada para escolher Estados Unidos para fábrica de baterias devido a subsídios milionários

Entre uma potencial fábrica de baterias para carros elétricos na Europa do Leste e outra nos Estados Unidos, a Volkswagen fez as contas e deverá preferir avançar para já com as novas instalações em terras norte-americanas.

A razão para tal opção é substancial: a construtora alemã de automóveis, a maior da Europa, poderá receber entre 9 mil milhões e 10 mil milhões de euros em subsídios do Estado norte-americano no âmbito dos pacotes de ajuda à indústria “verde” aprovados pela administração do presidente Joe Biden.

Segundo o Financial Times desta quarta-feira, 8 de março, os responsáveis da Volkswagen já avisaram os decisores da União Europeia de que o Inflation Reduction Act (IRA), o programa de apoio às indústrias tecnológicas e de apoio à descarbonização, irá significar, entre subsídios diretos, empréstimos, e incentivos fiscais, até 10 mil milhões de euros em apoios durante todo o tempo de vida útil da fábrica. Oficialmente a Volkswagen diz que ainda não foi tomada nenhuma decisão.

Mas segundo indicou uma fonte da construtora de automóveis alemã ao jornal britânico, a Volkswagen aguardou pela resposta da Europa tendo em conta que tinha outro projeto semelhante para a Europa do Leste, só que os atrasos europeus fizeram com que a empresa optasse pelo programa norte-americano.

O diretor de componentes da Volkswagen, Thomas Schmall, escreveu inclusive no LinkedIn que “milhares de milhões em investimentos que serão decididos nos próximos meses e anos” poderão escapar da Europa se não houver apoios estatais nos 27.

O IRA é um pacote de 369 mil milhões de dólares (347 mil milhões de euros) para fomentar a produção local de elementos cruciais para a descarbonização da economia.

A resposta europeia, o Net Zero Industry Act - em português, um “ato legislativo para uma indústria com impacto neutro no clima” - será apresentado na próxima semana e quer dar um enquadramento para futuros apoios estatais a indústrias-chave.

Mas o que se sabe até agora do plano foi encarado como “muito mau”, com “ausência de medidas concretas”, descreveu ao Financial Times uma fonte do setor das baterias que esteve presente numa reunião de apresentação do plano, em Bruxelas, que decorreu na semana passada.

Uma das empresas presentes, a fabricante de baterias Northvolt - que não quis comentar a sua posição ao Financial Times - terá dito no encontro com os responsáveis europeus que escolher os Estados Unidos para uma nova fábrica significaria 8 mil milhões de euros em subsídios, o que poderia ser decisivo para escolher essa localização face à Alemanha.