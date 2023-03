Rui Miguel Nabeiro é o novo presidente da associação International Coffee Partners

Será portuguesa a liderança da International Coffee Partners (ICP), organização sem fins lucrativos que agrega vários produtores mundiais de café. Rui Miguel Nabeiro, CEO (presidente executivo) do Grupo Nabeiro, que detém a Delta Cafés, tomou esta quarta-feira posse como presidente da ICP, sucedendo no cargo a Kathrine Löfberg, presidente do conselho de administração do produtor sueco Löfbergs, que nos últimos sete anos liderou os destinos da associação.

No cargo que acaba de assumir, o gestor português pretende “aprofundar o trabalho da ICP em áreas estratégicas, impactar jovens agricultores e continuar a gerar conhecimento em torno das alterações climáticas”. Metas que quer alcançar a par com o reforço de parcerias, “um ponto fulcral nos próximos anos”.

A ICP tem como meta apoiar e melhorar a qualidade de vida dos pequenos produtores de café, tornando-os mais competitivos e dotando-os de práticas sustentáveis. Trata-se de uma parceria das principais empresas familiares europeias de café, como a Delta Cafés (de Portugal), Franck (da Croácia), Paulig (Finlândia), Joh. Johannson (Noruega), Löfbergs (Suécia), Lavazza (Itália), Neumann Kaffee Gruppe (Alemanha), e Tchibo (Alemanha).

Na apresentação oficial do novo presidente, que decorreu esta quarta-feira, em Lisboa, a presidente cessante, Kathrine Löfberg, fez um balanço dos seus sete anos na liderança da associação que celebrou no ano passado 20 anos, destacando marcos e desafios do seu mandato.

"A nossa experiência de 20 anos de ICP ensinou-nos a não olhar para a produção de café de uma forma isolada, mas para a agricultura familiar como um todo", nota.

"Adotámos uma abordagem holística que inclui as gerações mais jovens, questões de género, atividades fora da exploração agrícola, e a natureza", referiu. Desde a sua fundação em 2001, as iniciativas da ICP já chegaram a mais de 110.000 famílias ligadas a pequenos produtores em 13 países.

O mandato de Kathrine Löfberg que se prolongou, devido à pandemia de Covid-19, acompanhou desafios na segurança alimentar, transporte, disponibilidade de mão-de-obra e consumos nas regiões abrangidas pelo projeto.

"Apesar das adversidades vividas pelas famílias, que já se encontravam numa situação vulnerável, verificámos que as que participaram nos projetos da ICP, conseguiram reagir e mitigar os desafios colocados pela pandemia", explicou.

Nos próximos anos, a ICP continuará a desenvolver as suas atividades com foco específico nas gerações mais jovens e nas alterações climáticas, com o objetivo de dotar as gerações mais jovens de ferramentas que lhes permitam explorar a agricultura e o café como pilares da sua subsistência.

A Delta Cafés integra a ICP desde 2018, partilhando com as restantes empresas-membro o desafio de criar um setor de café sustentável. "A ICP tem muito a oferecer quando se trata de conhecimento e experiência no terreno. O trabalho de parceria com atores públicos e privados ajuda-nos a todos, a utilizar sinergias e a enfrentar os desafios nas regiões de forma mais eficiente", reforça Rui Miguel Nabeiro.