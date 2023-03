Número de novas empresas em Portugal cresceu 21% em 2021 e aproximou-se dos valores de 2019

Nasceram 187.036 empresas em 2021, mais 21,2% que em 2020 (ano afetado pela pandemia de covid-19), mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quarta-feira. O número de novas empresas aproxima-se, assim, de 2019 (ano pré-covid), estando apenas 4,7% abaixo.

O INE revela também que a proporção de empresas que sobreviveram após um ano no ativo foi de 75,7%, mais 1,1 pontos percentuais (p.p.) que em 2020 e menos 0,4 p.p. que em 2019. Já as sobreviventes 3 anos após a abertura corresponderam a 49,1% (mais 4,9 p.p. em relação a 2020 e mais 2,9 p.p. face a 2019).

No total, em 2021, havia mais de 1,3 milhões de empresas no ativo.

O gabinete estatístico indica ainda que em 2021 havia 468.746 sociedades não financeiras em atividade, 38.878 das quais tinham iniciado atividade nesse ano, mais 9,2% que em 2020, mas ainda inferior em 15,4% comparativamente a 2019.

Por outro lado, o INE estima que “o número de mortes de sociedades não financeiras tenha sido 17.449, menos 24,8% face ao verificado em 2020 e menos 25,7% comparativamente a 2019”.

Do total de sociedades não financeiras, havia 5349 sociedades de elevado crescimento, menos 6,6% que em 2020 e menos 23,1% que em 2019. Estas sociedades "representavam 10,7% do total das sociedades não financeiras com 10 ou mais pessoas remuneradas, 16% do pessoal ao serviço, 13,7% do volume de negócios e 15,5% do valor acrescentado bruto (VAB)".

O número de sociedades não financeiras jovens de elevado crescimento continuou a decrescer em 2021, tendo caído 3,8% face a 2020 depois de, nesse ano, ter recuado 13,65 face a 2019. O conjunto destas sociedades foi responsável por um VAB de 840 milhões de euros, mais 58 milhões de euros que em 2020, correspondendo a 1,1% do total das sociedades não financeiras com 10 ou mais pessoas remuneradas, indica, por fim, o gabinete estatístico.