Teresa Gonçalves é a nova presidente da SATA

Teresa Mafalda Soares, administradora financeira da SATA desde 2020, é a nova presidente da empresa açoriana, que no fim de março vê Luís Rodrigues sair para liderar TAP, revelou hoje o presidente do Governo dos Açores.

"Foquei-me na solução. Defini, imediatamente, um perfil de continuidade neste processo [de privatização da SATA Internacional -- Azores Airlines]. Convidei, e foi aceite, Teresa Mafalda Gonçalves para assumir a presidência da SATA", afirmou José Manuel Bolieiro, chefe do executivo PSD/CDS-PP/PPM, em entrevista à RTP/Açores.

Teresa Mafalda Gonçalves foi nomeada Membro do Conselho Executivo e Chief Financial Officer do Grupo SATA em janeiro de 2020, é pós-graduada em Finanças pela Nova School of Business and Economics, pós- graduada em Concorrência e Regulação pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e licenciada pela Católica Lisbon School of Business and Economics.