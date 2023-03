Governo espanhol quer travar saída da Ferrovial para Amesterdão

O governo espanhol está a analisar se pode agir no "quadro de vigilância no que diz respeito ao investimento em sectores estratégicos" estabelecido pela crise, para impedir que a Ferrovial parta para os Países Baixos, disse a vice-presidente e ministra da Transição Ecológica, Teresa Ribera.

Mais concretamente, o governo de Espanha irá analisar se "é necessária uma autorização explícita do Conselho de Ministros ou se a decisão pode ser tomada sem qualquer problema e [a empresa ser] transferida para outro país da UE [União Europeia]".

No entanto, o impedimento não será fácil, disseram fontes não identificadas do setor da advocacia ao jornal espanhol “Expansión”.

Em causa está uma medida aprovada em 2020, pouco depois do primeiro confinamento da covid-19, que suspendia a liberdade das empresas fazerem investimentos em setores estratégicos, para evitar que grandes grupos espanhóis fossem comprados por empresas estrangeiras (incluindo as da UE, numa base transitória) a preços de saldo. A medida foi prorrogada em dezembro por mais dois anos, até 2024.

Segundo explica o jornal, um investidor estrangeiro, quando pretende adquirir mais de 10% de uma empresa cotada em setores-chave (tais como energia, telecomunicações, infraestruturas, defesa ou meios de comunicação social) deve primeiro pedir autorização ao Conselho de Ministros.

Mas a saída da Ferrovial para os Países Baixos não parece satisfazer os requisitos para ser analisada pelo Conselho de Ministros, pois a empresa holandesa que irá absorver a Ferrovial tem os mesmos acionistas e não há nenhum acionista estrangeiro no grupo com mais de 10% (o maior acionista é a TCI com 6,5%). De recordar que, a Ferrovial é a ‘empresa mãe’ e a empresa nos Países Baixos apenas agrupava os negócios internacionais desde 2018 (antes, a empresa com este domínio estava sediada no Reino Unido).

O governo terá de fazer uma interpretação muito ampla do regulamento para que a fusão da Ferrovial possa passar pelo Conselho de Ministros. Em princípio, a empresa não pretende solicitar esta autorização.

Além de Ribera, já a ministra da economia do país, Nadia Calviño, tinha rejeitado a transferência da sede da Ferrovial, que na sua opinião "nada tem a ver com qualquer ação ou omissão por parte do Executivo", uma vez que "as empresas espanholas estão a sair-se muito bem com este Governo".

Previamente, também o ministro dos direitos sociais, Ione Belarra, descreveu a Ferrovial como uma "empresa pirata" e o chefe do executivo espanhol, Pedro Sánchez, acusou o presidente da empresa, Rafael del Pino, de não estar comprometido com o país.