Donos da TVI e Correio da Manhã estudam casamento: Cofina e Media Capital assumem que estão atentas a "oportunidades de negócio"

A dona do Correio da Manhã foi a primeira a reagir assumindo conversas exploratórias com a Media Capital. O grupo que controla a TVI afirmava depois “nada existe de relevante” em termos de negociações.

"A Cofina vem esclarecer que, pela sua natureza de sociedade gestora de participações sociais, avalia em permanência todas as oportunidades de negócio que possam valorizar os seus ativos, numa perspetiva de compra ou de venda", avança a dona do “Correio da Manhã”, na sequência de uma solicitação da Comissão do Mercado do Valores Mobiliários (CMVM).

Afirmou então que regia no seguimento de uma notícia publicada na quinta-feira, dia 2 de março, às 22h34, pelo jornal Observador com o título “Media Capital, dona da TVI, em negociações para comprar Cofina, que detém Correio da Manhã”.

"A Cofina esclarece que foram realizadas abordagens preliminares por diversos assessores externos, com vista a encetar possíveis negociações, que estão a ser objeto de análise pela sociedade, sem que haja, na presente data, qualquer decisão ou conversações, entre a Cofina e, nomeadamente, a Media Capital ou os seus acionistas, relacionadas com a matéria da referida notícia", acrescenta.

Dona da TVI atenta e disponível

A Media Capital, controlada pelo dono da Douro Azul, veio já admitir também, em comunicado à CMVM, que está “atenta e disponível para analisar oportunidades de negócio”. Mas assegura, porém, que quanto à compra da Cofina ou de ativos do grupo de Paulo Fernandes "nada existe de relevante".

Esclareceu ainda "como sucederá com as demais empresas do setor dos media, a GMC [Grupo Media Capital] está atenta e disponível para analisar oportunidades de negócio que possam surgir". E deixou claro que “não existe nesta matéria nenhuma informação privilegiada de que devesse ter sido dado conhecimento ao mercado ou cuja divulgação tenha sido objeto de diferimento nos termos legalmente consentidos”.



Regresso a 2019?

Não é a primeira vez que a hipótese de uma fusão entre a Cofina e a Media Capital está em cima da mesa, em 2019, chegou a haver uma oferta pública de aquisição (OPA) em cima da mesa.



A Cofina, proprietária do Correio da Manhã, da CMTV e dos jornais Record e Jornal de Negócios, anunciou naquele ano, em agosto, que estava em negociações exclusivas com o grupo espanhol Prisa, detentor de cerca de 95% da Media Capital, para comprar esta empresa. Mais tarde, confirmou ter chegado a acordo definitivo, que daria lugar a uma OPA.



Mas o processo sofreu uma reviravolta, e quem acabou por adquirir o controlo da dona da TVI acabou por ser Mário Ferreira. Com Paulo Fernandes e o dono da Douro Azul - que tinham chegado a equacionar ser parceiros no lançamento da OPA - a ficarem de costas voltadas.

Em 2021, a Cofina deixou cair a sua OPA sobre a Media Capital, deixando o caminho totalmente aberto para Mário Ferreira na TVI, que já tinha então através da Pluris mais de 30% do capital.

As relações entre os dois empresários, outrora próximos, fazem com que, acreditam fontes do setor, que seria difícil uma fusão entre a Cofina e a Media Capital, em que ambos permanecem-se no capital juntos. A existir uma negociação acordada seria sempre uma venda, admitem.

Notícia atualizada às 13:46 com posição da Media Capital