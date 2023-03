Dona da Nivea lucra mais 17,8% em 2022

A multinacional alemã Beiersdorf, dona da marca Nivea, registou um resultado líquido de 771 milhões de euros, mais 17,8% que no ano anterior, segundo anunciado esta quarta-feira.

Em grande parte, os ganhos foram influenciados pela divisão de consumo. No total, as vendas atingiram os 8799 milhões de euros, mais 15,4% que em 2021. E 7131 milhões dizem respeito à divisão de consumo, que cresceu 16,3%.

“Graças a iniciativas de preços consistentes e a uma gestão rigorosa dos custos, a Beiersdorf conseguiu compensar uma grande parte dos custos adicionais dos factores de produção e assim conseguiu uma ligeira expansão da margem no segmento do consumidor”, lê-se no comunicado da empresa.

Todas as regiões e marcas contribuíram para o crescimento desta divisão de negócio, sendo que a Beiersdorf “ganhou participação de mercado em todos os continentes liderada pela marca Nivea e pelo negócio Derma”, que inclui as marcas Eucerin e Aquaphor.

O lucro por ação aumentou para 3,33 euros (2,81 no ano anterior), mas o dividendo por ação manteve-se nos 0,7 euros.

Para 2023, a Beiersdorf espera que o crescimento das vendas para o segmento de consumo e para o conjunto do negócio seja de um dígito, entre 5% e 9%.