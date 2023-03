Concorrência dá 'luz verde' à compra da Placegar pela Vértice Solar, Eurotróia e TIIC 2

A Autoridade da Concorrência (AdC) deliberou não se opor à concentração resultante da aquisição do controlo conjunto da empresa de gestão de estacionamentos Placegar pelas Vértice Solar, Eurotróia e TIIC 2.

"Em 28 de fevereiro de 2023, o Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, no uso da competência que lhe é conferida [...], delibera adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 50.º da Lei da Concorrência, uma vez que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou em parte substancial deste", refere uma nota publicada no portal da AdC.

A notificação da operação de concentração de empresas à AdC foi feita em 8 de fevereiro, dando conta da aquisição da Placegar pelas portuguesas Vértice Solar e Eurotróia e pela sociedade de capital de risco luxemburguesa TIIC 2.

A Eurotróia é uma empresa portuguesa que se dedica à compra, administração e alienação de bens sociais ou imóveis próprios ou alheios, compra de prédios rústicos ou urbanos e revenda dos adquiridos para esse fim, bem como a gestão de imóveis próprios, gestão de empreendimentos, gestão e fiscalização de projetos e de obras de construção e à construção civil e hotelaria.

A sua congénere Vértice Solar tem por objeto social a compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, construção civil, promoção imobiliária, loteamento e urbanização de terrenos para construção, arrendamento, gestão e avaliação de bens imobiliários.

Já a TIIC 2 é uma sociedade de investimento luxemburguesa em capital de risco que tem como sociedade gestora a sociedade de direito luxemburguês TIIC Management, focando-se no investimento em projetos de infraestruturas 'mid-market' na Europa nos setores de transporte e social.