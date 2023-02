Preço do papel faz lucro da Semapa subir 55% para os 307 milhões de euros em 2022

Os lucros da Semapa cresceram 55% em 2022, para os 307,1 milhões de euros, face a 198,1 milhões de euros no ano anterior, graças ao contributo da subsidiária Navigator, que beneficiou da forte subida de preços do papel, da pasta, e da energia nos mercados internacionais, anunciou o conglomerado na segunda-feira à noite em comunicado ao mercado.

Em nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Semapa viu o volume de negócios crescer 46,5% para os 3,12 mil milhões de euros em 2022, face a 2,13 mil milhões de euros em 2021. Do montante total das receitas de 2022, 2,46 mil milhões de euros dizem respeito à Navigator; 603 milhões de euros à Secil; e 54,6 milhões de euros à ETSA, em subidas homólogas de 54,4%, 21,6%, e 36,7%, respetivamente.

As exportações representaram 75,6% do volume de negócios de 2022, ou 2,36 mil milhões de euros.

A Semapa é acionista maioritária da papeleira Navigator, cotada no índice acionista português PSI; e dona da cimenteira Secil, da sociedade capital de risco Semapa Next, e do grupo ETSA, especializado no aproveitamento de subprodutos de origem animal.

O resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA no acrónimo em inglês) foi de 894,2 milhões de euros, um aumento de 75,8% face aos 508,7 milhões de euros de 2021). O contributo da Navigator foi de 736,4 milhões de euros, um aumento homólogo de 107,6%; a Secil aportou 138,7 milhões de euros, um recuo de 0,8%; e a ETSA contribuiu com 19,3 milhões de euros, mais 32,3%.



“O aumento do EBITDA foi impulsionado pelo crescimento da Navigator, beneficiando do esforço de melhoria de eficiência e consumos, bem como da evolução favorável dos preços de venda do papel UWF estabelecidos nos mercados internacionais", destaca a Semapa no comunicado.

Já no que se refere à Secil, a empresa justifica com "a performance de Portugal e Brasil e o impacto negativo provocado pelo aumento dos custos de produção, sobretudo energéticos e o decréscimo na venda de licenças de emissão de CO2 [dióxido de carbono]”

A Semapa anunciou que pretende pagar um dividendo de 0,95 euros por ação, num total de 75,9 milhões de euros, sujeito a aprovação em assembleia-geral de acionistas.