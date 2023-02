Presidente da Sonangol diz que quer manter participações no BCP e Galp

O presidente do conselho de administração da Sonangol, petrolífera estatal angolana, disse esta sexta-feira que são para manter as participações no BCP e Galp, investimentos considerados estratégicos.

"Enquanto tivermos condições para continuar naquela atividade, sim vamos continuar, também estamos na Galp, é com o mesmo princípio, enquanto tivermos condições vamos continuar, são os principais ativos", referiu Gaspar Martins, em conferência de imprensa.

Na sua intervenção, o administrador-executivo, Osvaldo Inácio, reforçou dizendo que "esses investimentos são estratégicos e são para manter".

"E como qualquer investimento continuam a ser reavaliados, mas até ao momento são investimentos estratégicos a manter e rentáveis. Aliás, recentemente [a Galp] publicou os seus resultados e os resultados foram muito positivos e obviamente será positivo também para a Sonangol em termos de dividendos", realçou Osvaldo Inácio.

A Sonangol é o segundo maior acionista do BCP, com 14,49% de participação, enquanto na Galp detém indiretamente uma participação de 45% na holding Amorim Energia, maior acionista da petrolífera Galp com cerca de 33%.

Sonangol avalia oito potenciais investidores para a refinaria do Lobito

A petrolífera estatal angolana Sonangol está a avaliar oito empresas, selecionadas entre 39 que manifestaram interesse, para participar no investimento para a construção da refinaria do Lobito, disse o presidente do conselho de administração.

Gaspar Martins adiantou que em 2021 foi feita uma licitação para a procura de investidores, mas grande parte das entidades pretendiam participar na construção, e não no investimento.

O presidente da empresa da Sonangol referiu que "muito brevemente" serão anunciadas as empresas que irão participar, lembrando que recentemente o Governo da Zâmbia manifestou interesse numa participação de 15% numa infraestrutura.

Gaspar Martins informou que a engenharia está em curso em Houston, Estados Unidos da América, com custos suportados pela petrolífera estatal angolana.

Por sua vez, o administrador executivo da companhia petrolífera angolana, Joaquim Fernandes, adiantou que algumas empresas, depois do fecho do concurso, chegaram a propor à Sonangol que houvesse garantia soberana do Estado para entrarem na sociedade, enquanto outras que solicitaram alguns montantes de petróleo bruto por dia.

O projeto de construção e operacionalização da Refinaria do Lobito, com uma capacidade nominal de 200 mil barris de petróleo por dia, está em curso, prevendo-se a sua conclusão em 2026.

Sonangol com resultado operacional de 4,6 mil milhões de euros

Ainda esta sexta-feira foram apresentados os resultados da petrolífera angolana. Segundo as contas apresentadas, a Sonangol registou resultados operacionais de 4,9 mil milhões de dólares (4,6 mil milhões de euros), e um "volume maior" de negócios de cerca de 12,6 mil milhões de dólares (11,8 mil milhões de euros), em 2022. O volume de negócios realizados no período representou um incremento de 46% nos investimentos e uma redução da dívida com os seus fornecedores.

"Estes resultados decorrem, fundamentalmente, da conjugação das vendas de petróleo bruto e produtos refinados, associados a uma evolução positiva dos preços do barril no mercado internacional", refere-se num comunicado.

Este foi o maior volume de negócios anual que a Sonangol registou desde que transferiu a função de concessionária para a ANPG - Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, acrescenta a nota.

O balanço de um ano em que a empresa "cumpriu integralmente" com todos os acordos internacionais, apresenta, por outro lado, o "registo de aumento dos níveis de consumo de refinados para 4,5 milhões de toneladas métricas, correspondentes a 18% acima do consumido em 2021", resultante, essencialmente, do retorno da atividade económica.

De acordo com os resultados, em termos operacionais, destaca-se também a presença da Sonangol em 35 concessões petrolíferas, nove operações a nível nacional, o que garantiu cerca de 18% da quota-parte da produção nacional.

No campo das energias renováveis, a Sonangol assinalou a assinatura do contrato de aquisição de energia da central fotovoltaica de Caraculo, na província do Namibe, com um grau de execução física do projeto de 90%, correspondente a uma capacidade de produção de 25 megawats, na primeira fase, com previsão de entrada em operação no primeiro trimestre de 2023.

Em termos de exploração e produção, a empresa angolana disse ter registado a passagem de dois poços perfurados em 2021 para quatro, de seis para 25 em poços 'infill' (poço de refinamento em malha), e de 11 para 13 em poços de desenvolvimento.