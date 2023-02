Lucro da Stellantis em 2022 cresce 26%, para os 16,8 mil milhões de euros

O lucro da Stellantis aumentou 26% no ano passado para os 16,8 mil milhões de euros, face a 13,2 mil milhões de euros em 2021, anunciou esta quarta-feira, 22 de fevereiro, a construtora automóvel liderada pelo português Carlos Tavares.



No seu segundo ano de atividade, a Stellantis - fruto da fusão Fiat Chrysler Automobiles e do PSA Group, consumada em janeiro de 2021 - aumentou as suas receitas, em 2022, em 18% para os 179,6 mil milhões de euros, face a 149,4 mil milhões de euros no ano anterior, graças a ajustes nos preços e na oferta de veículos, e ao impacto cambial positivo, segundo a empresa.



O resultado operacional ajustado foi de 23,3 mil milhões de euros, mais 29% face aos 18 mil milhões de euros de 2021, com uma margem de 13%, superior ao alvo de 12% previsto para 2030.



A Stellantis, dona de marcas como Citroën, Fiat, Peugeot e Opel, vai propor aos acionistas o pagamento de um dividendo de 1,34 euros por ação, no total de 4,2 mil milhões de euros; e irá proceder à recompra de ações próprias no montante máximo de 1,5 mil milhões de euros, ambos a serem executados até ao final do ano.



O número de veículos elétricos vendidos aumentou 41%, para os 288 mil automóveis em 2022, com 23 modelos à venda.

Em 2022, “demonstrámos a eficácia da nossa estratégia de eletrificação na Europa. Temos hoje a tecnologia, os produtos, as matérias-primas, e um ecossistema de baterias completo para liderar essa trajetória na América do Norte", disse o presidente executivo da Stellantis, Carlos Tavares, de acordo com comunicado da empresa.



Segundo a estratégia “Dare Forward 2030”, da Stellantis, a empresa pretende duplicar as receitas para 300 mil milhões de euros até 2030, manter margens de lucro acima dos 10%; e, no campo ambiental, alcançar a neutralidade carbónica até 2038 e reduzir as emissões de carbono a metade até 2030.