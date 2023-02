Lucro da Danone cresce 1,9% em 2022, com receitas a subir 7,8%

O lucro recorrente da Danone foi de 2,2 mil milhões de euros em 2022, mais 1,9% face ao ano 2021, anunciou esta quarta-feira, 22 de fevereiro, a empresa francesa de produtos alimentares, com o aumento dos preços dos produtos a compensar ligeiramente a subida dos custos de produção.

Porém, contabilizados os impactos negativos da saída do mercado russo - com um impacto negativo de 500 milhões de euros em imparidades - e dos custos de reestruturação da empresa, os lucros caíram 50,2% em 2022 para os 959 milhões de euros, face a 1,9 mil milhões de euros registados em 2021.



As receitas cresceram, numa base comparável, 7,8% para os 27,7 mil milhões de euros em 2022, face a 24,3 mil milhões de euros no ano anterior, graças ao aumento médio de 8,7% dos preços em todas as regiões.

Numa base comparável, o mercado europeu contribuiu com mais 5,2% para os 8,8 mil milhões de euros em vendas, ao passo que o norte-americano cresceu 8,9% para os 6,7 mil milhões de euros. As vendas no mercado da China, Ásia do Norte e Oceania subiram 6,7% para os 3,4 mil milhões. As receitas originadas no resto do mundo cresceram 10,7% para os 8,7 mil milhões de euros.



O resultado operacional recuou 5,1% para os 2,1 mil milhões de euros, face a 2,3 mil milhões de euros em 2021.



A empresa anunciou que pretende pagar aos acionistas um dividendo de 2 euros por ação; e manteve os objetivos de negócio para 2023: aumento das vendas em base comparável entre os 3% e os 5%, e um “aumento moderado” da margem de resultado operacional recorrente, que ficou nos 12,2% em 2022.



De acordo com o presidente executivo da Danone, Antoine de Saint-Affrique, “2022 não foi só um ano de estratégia e de transformação, mas também um de progresso significativo e de entrega de resultados”. “Ao cumprirmos os nossos compromissos financeiros para 2022, começámos a reinvestir de forma significativa nas nossas capacidades”, acrescentou o gestor.