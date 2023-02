Consultora McKinsey quer eliminar até 2000 postos de trabalho

A McKinsey & Co. pretende dispensar 2000 trabalhadores em equipas que, entre outras tarefas, dão consultoria em projetos de reestruturação empresarial como programas de despedimentos, sem estarem atribuídas a clientes específicos.

De acordo com notícia da Bloomberg desta terça-feira, a reestruturação - que inclui uma eventual centralização de algumas valências das equipas de apoio - visa manter o nível de remuneração dos sócios da consultora, num projeto interno chamado Project Magnolia.



Este é, segundo a agência, um dos maiores processos de corte de pessoal de sempre na empresa; e o número de trabalhadores a sair não está fechado. Segundo o Financial Times, serão também afetadas áreas como recursos humanos, tecnologia e comunicações.



Mas não serão afetadas as áreas jurídica e de compliance, numa época em que a empresa lida com problemas relacionados a ligações com produtores de opiáceos - uma das maiores crises de saúde pública nos Estados Unidos - e com casos de corrupção na África do Sul, avança o jornal.



A McKinsey conta atualmente com 45 mil funcionários, face a 28 mil em 2017 e 12 mil em 2012; e teve receitas de mais de 15 mil milhões de dólares em 2021, um valor recorde que deverá ter sido superado no ano passado, segundo o Financial Times.