Lucro da Mercedes-Benz em 2022 aumenta 34% para 14.809 milhões de euros

A alemã Mercedes-Benz revelou esta sexta-feira, 17 de fevereiro, que teve um lucro de 14.809 milhões de euros em 2022, mais 34% que no ano anterior (11.050 milhões de euros), devido ao aumento dos preços e à venda de veículos mais caros.

A Mercedes-Benz referiu ainda, em comunicado, que o volume de negócios no ano passado melhorou para 150.017 milhões de euros (+12%) e o lucro operacional subiu para 20.458 milhões de euros (+28%).

No primeiro ano após a cisão da divisão Daimler Truck, o grupo Mercedes-Benz continua a sua transformação num ambiente de dificuldades geopolíticas e macroeconómicas, adianta a marca.

"O resultado robusto deveu-se a uma melhor rentabilidade, se bem que a pandemia de Covid-19 e os problemas na cadeia de fornecimento de semicondutores, bem como os efeitos da guerra na Ucrânia com a invasão da Rússia prejudicaram o negócio", salientou a Mercedez-Benz na nota citada.

O presidente do grupo Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, citado no comunicado, destacou a "disciplina na gestão de margens e de custos" como um dos elementos que caracterizaram o ano fiscal do grupo empresarial.

Kaellenius vê os resultados financeiros de 2022 como uma "prova de que sua direção estratégica é a apropriada para liderar a tecnologia", nomeadamente no negócio elétrico.

A administração e o Conselho Fiscal da empresa vão propor na próxima assembleia-geral de acionistas de 3 de maio deste ano a distribuição de um dividendo de 5,20 euros por ação, contra cinco euros em 2021, o que corresponde a cerca de 5600 milhões de euros (5350 milhões de euros no ano fiscal anterior).

Além disso, o grupo Mercedes-Benz vai recomprar ações próprias até ao montante de 4000 milhões de euros no mercado de capitais, a partir de março de 2023 e por no máximo dois anos, lê-se no comunicado.