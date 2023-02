Lucro da Heineken em 2022 recua 19%, para 2,6 mil milhões de euros

O lucro da empresa holandesa de cervejas Heineken caiu 19,3% em 2022, para os 2682 milhões de euros, segundo anunciado esta quarta-feira em comunicado. A empresa explica a queda com o facto de em 2021 ter registado “ganhos excecionais”.

Se olharmos para o resultado antes de itens extraordinários e amortizações observa-se que houve um aumento de 30,7%, para 2836 milhões de euros. Tal acontece pois em 2021 foram remensurados a cerca de 1,3 mil milhões de euros à empresa, pelo “valor justo da participação anteriormente detida na United Breweries, na Índia”.

As receitas cresceram 30,4%, para 34.676 milhões de euros, com o volume de cerveja vendida a subir 12,5% no ano.

Por região, foi na Ásia e Pacífico que a empresa registou o maior crescimento do volume de cerveja vendida (33,4%) e, por outro lado, em África, Médio Oriente e Europa do Leste caiu 2,7%.

Para 2023, a empresa espera que o resultado operacional cresça a um dígito ("médio a alto", segundo a Heineken, ou seja entre os 5% e os 9%), tendo em conta o ambiente macroeconómico e a menor confiança dos consumidores em certos mercados.