Modtissimo atrai mais de 300 compradores internacionais ao Porto

O MODTISSIMO 60+1 arranca esta quarta-feira, na Exponor, em Matosinhos, já com lotação esgotada, “a prometer negócios” aos expositores da indústria têxtil e do vestuário nacionais presentes no certame.

“As nossas expectativas são excelentes, temos mais de 3 mil visitantes já registados e esperamos mais de 300 compradores internacionais, maioritariamente da Alemanha, Países Baixos, Espanha e Áustria, para verem as 346 coleções em exposição. A afluência é superior à habitual", diz ao Expresso Manuel Serrão, da Associação Selectiva Moda, responsável pela organização do mais antigo salão têxtil da Península Ibérica (1992), dedicado aos tecidos e ao trabalho para marcas dos clientes.

Com a ajuda das várias delegações do AICEP, estarão no certame 130 compradores internacionais convidados, além de imprensa de vários países. “Só do Japão teremos um recorde de nove compradores”, comenta convicto de que o facto de Portugal ter o maior cluster têxtil no norte do país e concentrar toda a fileira num raio de 80 km “é um trunfo”.

Bioeconomia e digitalização

Mas o certame, para além das coleções em exposição, integra um programa paralelo de talks dedicadas a temas como a bioeconomia e a digitalização e, ainda, o lançamento do programa de inovação e aceleração beat by be@t, uma iniciativa do CITEVE - Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal e do BCSD Portugal, Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, apoiada até 2025 pelo PRR para promover a sustentabilidade no sector.

A tudo isto, junta-se “O luxo do lixo”, um espaço de arte ao vivo que decorre ao longo do certame, quarta e quinta-feira, e promete transformar numa obra de arte os desperdícios têxteis dos expositores presentes.

O Modtissimo ocorre no momento em que a indústria têxtil e do vestuário, celebra um recorde nas exportações consciente de que este “é um resultado histórico, mas com sabor amargo”, como diz o presidente da Associação sectorial ATP na análise dos - números de 2022, com um registo 6,1 mil milhões de euros, que representa um aumento de 13% face a 2021, mas reflete uma quebra de 1% em quantidade, em especial devido à contração de 11% no último trimestre do ano.