Coca-Cola lucrou quase 9 mil milhões de euros em 2022

A Coca-Cola anunciou, esta terça-feira, que o lucro atribuível aos seus acionistas se cifrou em 9542 milhões de dólares (cerca de 8923 milhões de euros ao câmbio atual) em 2022, menos 2% do que o registado no ano anterior.

As receitas cresceram 11%, para 43 mil milhões de dólares (40 mil milhões de euros), sendo que a maior fatia veio da América do Norte (mais de 15,6 mil milhões de dólares, ou 14,5 mil milhões de euros). A América do Norte foi uma das regiões onde as receitas mais cresceram (19%, o mesmo que na América Latina).

A empresa foi, em parte, prejudicada pelo quarto trimestre, uma vez que os ganhos neste período caíram 16%, para 2056 milhões de dólares (1922 milhões de euros).

Já as vendas também subiram no último trimestre, ainda que a um menor ritmo que no total do ano (aumentaram 7%, para 10,1 mil milhões de dólares, ou 9,4 mil milhões de euros).

Para 2023, a multinacional de bebidas espera que as receitas aumentem 7% a 8%, a nível orgânico, e espera que o lucro por ação cresça até 5% (dos 2,48 dólares definidos em 2022).