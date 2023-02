Zurich vê lucro cair 12% em 2022

O lucro da Zurich caiu 12% para os 4,6 mil milhões de dólares (cerca de 4,3 mil milhões de euros ao câmbio atual) em 2022, face a 5,2 mil milhões de dólares (4,9 mil milhões de euros) no ano anterior, anunciou a seguradora esta quinta-feira, 9 de fevereiro, em comunicado.

A Zurich justifica o resultado anual com “um menor nível de ganhos de capital, perdas líquidas no desinvestimento em áreas de negócio e custos relacionados com hiperinflação no negócio da América Latina”.



O resultado operacional cresceu 12% para os 6,5 mil milhões de dólares (6,1 mil milhões de euros), o mais alto desde 2007, face a 5,7 mil milhões de dólares no ano anterior (5,3 mil milhões de euros).



De acordo com o presidente executivo da Zurich, Marco Greco, um dos grandes fatores para a melhoria dos resultados operacionais foi o segmento Vida, que “alcançou os lucros mais altos de sempre”.



O desempenho anual irá permitir o pagamento de um dividendo de 24 francos suíços (24,3 euros) por ação, uma subida homóloga de 9%.