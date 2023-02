Unilever lucra 8,3 mil milhões de euros em 2022, mais 25%

Os lucros da Unilever subiram 24,9% em 2022 face ao ano anterior para os 8,3 mil milhões de euros, num ano de recuperação do consumo das famílias e de aumento generalizado dos preços, anunciou a produtora de produtos de consumo esta quinta-feira, 9 de fevereiro.



As receitas subiram 14,5% para os 60,1 mil milhões de euros, com todas as áreas de produto a registarem crescimentos, com destaque para a de beleza e bem-estar (mais 20,8% para os 12,3 mil milhões de euros em receitas), e de produtos para a casa (mais 17,3% para os 12,4 mil milhões de euros).



O resultado operacional subjacente melhorou 0,5% para os 9,7 mil milhões de euros, impactado negativamente pelo aumento dos custos operacionais, realçando a inflação dos custos nas matérias-primas e logística.



De acordo com o presidente executivo da Unilever, Alan Jope, o crescimento de 2022 deveu-se a “medidas controladas de preço em resposta à alta inflação dos custos".



A Unilever anunciou que irá proceder a recompras de ações próprias na ordem dos 1,5 mil milhões de euros e pagar 4,3 mil milhões de euros em dividendos durante o ano 2023.