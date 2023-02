Pepsi lucrou 8,9 mil milhões de dólares em 2022, mas perdeu gás no último trimestre

A Pepsi registou um lucro de 8,9 mil milhões de dólares (aproximadamente 8,3 mil milhões de euros ao câmbio atual) no ano passado, o que compara com um ganho de 7,6 mil milhões de dólares (7 mil milhões de euros), num aumento de cerca de 17%.

Segundo os resultados da empresa, divulgados esta quinta-feira, no último trimestre a Pepsi lucrou 518 milhões de dólares (482,6 milhões de euros), menos 60% do que os 1,3 mil milhões registados no trimestre homólogo.

No ano passado, as vendas da Pepsi cresceram cerca de 8,5%, para 86,3 mil milhões de dólares (80,4 mil milhões de euros). No último trimestre as receitas também aumentaram, quase 11%, para 27,9 mil milhões de dólares (25,9 mil milhões de euros).

Por região, foi a divisão de bebidas na América do Norte que representou a maior fatia das receitas (8,1 mil milhões de dólares no trimestre e 26,2 mil milhões de dólares no conjunto do ano).

Na nota divulgada, a empresa indica que, para este ano, espera um crescimento das receitas de 6%.

Adicionalmente, indica que aumentaram em 10% os dividendos anuais, para 5,06 dólares (4,71 euros) por ação, e que querem recomprar mil milhões de dólares de ações próprias.