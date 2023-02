Disney vai despedir 7000 trabalhadores

A Disney anunciou esta quinta-feira, 9 de fevereiro, o despedimento de mais de 7000 trabalhadores, cerca de 3,6% do quadro de pessoal a nível mundial, numa época em que tenta limitar as perdas do negócio de streaming depois de ter perdido 2,4 milhões de assinantes no último trimestre de 2022.

De acordo com a Reuters, o objetivo é gerar poupanças na ordem dos 5,5 mil milhões de dólares (cerca de 5,1 mil milhões de euros ao câmbio atual) através de uma reestruturação que divide a empresa em três áreas diferentes: entretenimento, que inclui o negócio do streaming e de conteúdos; parques temáticos e produtos; e uma divisão focada exclusivamente no canal desportivo norte-americano ESPN.



É a terceira reestruturação da empresa num espaço de cinco anos, com a Disney a ser alvo de forte competição na produção de conteúdos audiovisuais de concorrentes como a Warner Bros, Discovery e Netflix.



A aposta no streaming, através da plataforma Disney+, espoletou protestos de acionistas como Nelson Peltz, investidor à frente do fundo ativista Trian Fund Management, que acusaram a administração da empresa, liderada por Bob Iger, de despender demais na produção de conteúdos, segundo a Reuters. O segmento de streaming teve um prejuízo superior a mil milhões de dólares (931 milhões de euros) no último trimestre do ano passado.



No início de 2021, durante a pandemia da covid-19, a Disney despediu cerca de 32 mil funcionários, na sua maioria em parques temáticos, recorda a Reuters.