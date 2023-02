Lucros da Maersk sobem 64% em 2022 e alcançam o mais alto nível de sempre

Os lucros da Maersk subiram 64% em 2022, de 18,2 mil milhões de dólares (cerca de 17 mil milhões de euros ao câmbio atual) em 2021 para os 29,7 mil milhões de dólares (27,7 mil milhões de euros), anunciou a empresa dinamarquesa de logística esta quarta-feira, 8 de fevereiro.



As receitas da Maersk subiram 32%, de 61,8 mil milhões de dólares (57,7 mil milhões de euros) em 2021 para 81,5 mil milhões de dólares (76 mil milhões de euros) em 2022, graças ao aumento dos custos logísticos e dos volumes movimentados.



Os resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceram 53%, de 24 mil milhões de dólares (22,4 mil milhões de euros) em 2021 para os 36,8 mil milhões de dólares (34,3 mil milhões de euros) no ano passado.



“A excepcional situação de mercado continuou em 2022 com a rendibilidade a ser impulsionada pelas taxas logísticas substancialmente mais altas no segmento do transporte marítimo"; explica a Maersk em comunicado.



"Contudo, as taxas logísticas começaram a cair na segunda parte do terceiro trimestre, devido ao enfraquecimento da procura de clientes, lado a lado com o início da normalização dos mercados, com menos perturbações nas cadeias de abastecimento e o alívio progressivo na congestão" dos portos, sustenta a empresa.



Para a totalidade do ano de 2023, a Maersk prevê um EBITDA entre os 8 mil milhões de dólares e os 11 mil milhões de dólares (7,5 a 10,3 mil milhões de euros)