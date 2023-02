Empowered Startups: Multinacional canadiana compromete-se a atrair empresários que invistam em ciência no interior

A multinacional canadiana Empowered Startups comprometeu-se esta quarta-feira perante o Governo a atrair anualmente para Portugal 50 novos empresários, cujos investimentos em investigação nas universidades e politécnicos podem alcançar os 10 milhões de euros, nos próximos três anos.

Este compromisso foi assumido numa carta entregue à ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, numa sessão realizada esta tarde pela empresa em Évora, nas instalações do Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia (PACT).

No final da sessão, em declarações aos jornalistas, a governante destacou que esta carta de compromisso da Empowered Startups tem "uma importância muito grande para o Governo e, sobretudo, para os territórios do interior".

"Esta empresa quer ter projetos em territórios do interior" e fazer "alianças com os politécnicos e universidades" para "transformar conhecimento e ciência em empresas inovadoras", afirmou a titular da pasta da Coesão Territorial.

Ana Abrunhosa assinalou que a multinacional canadiana vai atrair empresários para financiarem "investigação e tecnologia" das universidades e institutos politécnicos e as transformarem "em empresas, produtos ou serviços inovadores".

Ou seja, sublinhou a ministra, estes empresários "ajudam a transformar conhecimento e tecnologia em valor de mercado, em valor útil e em empresas inovadoras".

"São empresários que, não só trazem o seu capital, como também o seu conhecimento e experiência dos mercados e tendências internacionais e de como transformar conhecimento e tecnologia em empresas, produtos e serviços inovadores", realçou.

Também em declarações aos jornalistas, Francesco Berrettini, diretor de Parcerias e Projetos em Portugal da Empowered Startups, revelou que, desde 2019, quando a empresa chegou ao país, possuindo até escritório em Évora, já investiu cerca de um milhão de euros nas universidades e politécnicos.

"Os empresários vêm a Portugal com uma ideia de negócio, têm um protótipo e pagam às universidades e politécnicos para desenvolverem projetos de pesquisa", adiantou, salientando que se trata de "investimento direto estrangeiro".

Segundo Francesco Berrettini, a multinacional canadiana já estabeleceu parcerias com as universidades de Évora, Aveiro e do Algarve e com os politécnicos de Bragança, Leiria e Guarda e outras sinergias "estão na calha".

"Agora, nós comprometemo-nos a trazer, por ano, mais ou menos 50 empresários", o que "não significa que sejam apenas 50 projetos, porque, como vimos, um empresário do setor do design criou quatro empresas", frisou.

O responsável da Empowered Startups disse esperar que, nos próximos três anos, seja alcançado "um investimento direto estrangeiro em pesquisas universitárias e em politécnicos de 10 milhões" de euros.

"Queremos desenvolver um ecossistema empresarial baseado no conhecimento científico das universidades e dos politécnicos e na alta capacidade de 'skills' [competências, em português] que têm os empresários que trazemos para Portugal", acrescentou.

A captação de investimento direto estrangeiro para a ciência no interior do país é feita pela empresa no âmbito do seu Programa HQA (Highly Qualified Activity, ou seja, Atividade Altamente Qualificada, em português] Visa.

Fundada em 2009, no Canadá, a Empowered Startups já apoiou mais de 450 startups em todo o mundo.