Empresas portuguesas preveem exportar mais 1,1% este ano

As empresas nacionais preveem que as exportações de bens aumentem nominalmente 1,1% este ano face a 2022, esperando uma subida das vendas a países da União Europeia (UE), de acordo com os resultados do inquérito do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta terça-feira, 7 de fevereiro.



As empresas preveem exportar mais para os mercados intra-UE, antecipando-se um acréscimo de 1,7% nas exportações. Para os restantes países do mundo, as empresas antecipam que as exportações de bens caiam 0,3% em 2023.

Por categorias económicas, as empresas exportadoras de “máquinas, outros bens de capital (exceto o material de transporte) e seus acessórios” preveem um aumento de 8,2% nas exportações, o mais alto.



Segundo o INE, “as expetativas das empresas para a evolução das suas exportações de bens em 2023 diferem nos vários setores de atividade, verificando-se em alguns casos aumentos esperados em resultado de acréscimos de preços e noutros a redução decorrente da previsão de contração da procura e de paragens programadas ou descontinuidade de linhas de produção, em resposta às condições de mercado, às disrupções nas cadeias de valor global e aos aumentos nos custos dos fatores de produção”.



“A incerteza quanto à evolução dos preços é apontada pelas empresas como um factor que influencia de forma significativa as suas previsões de exportação de bens para 2023”, acrescenta o INE.



Já na categoria “fornecimentos industriais não especificados noutra categoria” antecipa-se uma queda de 1,1% para este ano.