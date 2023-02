Portuguesa TMG Automotive junta-se à sueca Polestar para fazer automóvel totalmente neutro em carbono até 2030

A TMG Automotive, do grupo Têxtil Manuel Gonçalves, juntou-se aos suecos da Polestar para produzirem um automóvel totalmente neutro em carbono até 2030, anunciou esta sexta-feira a empresa de Famalicão.

Especializada em têxteis técnicos para o sector automóvel, a TMG Automotive assume, assim, “o objetivo de mitigar a pegada carbónica em toda a cadeia de valor na indústria automóvel” num projeto que envolve vários parceiros e promete “um novo e disruptivo conceito de mobilidade”, afirma a empresa em comunicado.

Com meio século de experiência em materiais de superfície para interiores de automóveis, a TMG considera que o novo projeto está “totalmente alinhado” com as suas ambições de sustentabilidade e permitirá reforçar o posicionamento inovador da sua oferta têxtil, mas não divulga o valor a investir

“Queremos marcar a diferença e estar do lado certo da história”, afirma Isabel Furtado, presidente executiva da TMG Automotive, sobre o novo projeto da empresa que tem as principais marcas automóveis como clientes e é uma das referências na indústria têxtil nacional.

Tornar o problema parte da solução

Do lado dos suecos, Hans Pehrson, chefe do projeto Polestar 0, considera que o novo parceiro, “com décadas de experiência em materiais de superfície inovadores, terá um papel crucial para ajudar a alcançar o objetivo (de criar um carro neutro em carbono)".

Neste projeto, as empresas envolvidas - Autoneum , Schlötter , Vitesco Technologies , Stora Enso, TMG Automotive , Gränges , Borgstena e Stena Aluminium - assumem a ambição de eliminar as emissões carbónicas alterando a forma como os carros são construídos, apostando na colaboração dos parceiros ao longo do processo de desenvolvimento e de toda a cadeia de valor.

O mote é fazer avançar uma indústria que é parte do problema para a tornar “parte da solução” e “impulsiona-la para a liderança na neutralidade carbónica”, diz a TMG Automotiv.

Com um volume de negócios na ordem os 150 milhões de euros, o grupo TMG emprega 1400 pessoas e exporta 90% do que faz para 40 países.