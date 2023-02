Martifer assina contrato de 68 milhões de euros para viadutos ferroviários no Reino Unido

A Martifer UK assinou um contrato, no valor de 68 milhões de euros, para o fornecimento e montagem de viadutos ferroviários em Birmingham, no Reino Unido, inseridos na nova linha ferroviária de alta velocidade, segundo informação enviada ao mercado.

“A Martifer, SGPS, S.A., informa sobre a adjudicação à sua participada Martifer UK de um contrato para o fornecimento e montagem de viadutos ferroviários em estrutura metálica em Birmingham, inseridos no projeto High Speed Two (HS2) - nova linha férrea de alta velocidade, que ligará Londres ao Norte de Inglaterra", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em causa está um contrato de 68 milhões de euros de valor estimado e com um prazo de execução de obra previsto de 47 meses.

Segundo a mesma nota, o fabrico da estrutura metálica vai decorrer, maioritariamente, no polo industrial em Oliveira de Frades, distrito de Viseu.

"A adjudicação deste contrato é uma demonstração de confiança na engenharia nacional e na capacidade técnica do grupo Martifer", apontou.