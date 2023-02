Lucro da farmacêutica MSD sobe 11% e soma 13.302 milhões de euros em 2022

A farmacêutica MSD, conhecida como Merck nos Estados Unidos e Canadá, anunciou esta quinta-feira, 2 de fevereiro, ter fechado 2022 com lucro de 14.519 milhões de dólares (13.302 milhões de euros), mais 11% do que no exercício anterior.

Em comunicado, a empresa norte-americana refere ter faturado 59.283 milhões de dólares (54.313 milhões de euros) no ano passado, um aumento de 22% face a 2021.

As contas da farmacêutica foram impulsionadas pelas vendas do medicamento oral contra a covid-19 Molnupiravir (Lagevrio), aprovado pelos reguladores norte-americanos em finais de 2021 e que ascenderam a 5684 milhões de dólares (5210 milhões de euros) entre janeiro e dezembro de 2022.

Em 2023, a MSD prevê que as vendas mundiais se situem entre 57.200 milhões e 58.700 milhões de dólares (52.431 e 53.806 milhões de euros), das quais cerca de 1000 milhões de dólares (917 milhões euros) correspondentes do Molnupiravir.

Citado no comunicado, o presidente e diretor executivo da empresa, Robert Davis, afirma que 2022 "foi um ano excecional para a Merck".

No último trimestre do ano, a MSD registou vendas de 13.830 milhões de dólares (12.681 milhões de euros), mais 2% do que no período homólogo, e um lucro líquido de 3017 milhões de dólares (2766 milhões de euros), menos 20% do que no mesmo período do ano anterior.