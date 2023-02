Receitas da Vodafone Portugal crescem 5,8% no final do ano

As receitas da Vodafone Portugal cresceram 5,8% entre outubro e dezembro (o terceiro trimestre do ano fiscal da empresa), face ao período homólogo, para os 315 milhões de euros, anunciou a operadora de telecomunicações esta quarta-feira, em comunicado.

As receitas de serviço cresceram 3,7% no período em análise, para 280 milhões de euros.

No final de dezembro, a Vodafone Portugal registava 919 mil clientes de banda larga fixa, 846 mil clientes no serviço de televisão e 4,7 milhões de clientes móveis, o que significa um aumento homólogo de 6,3% nos dois primeiros e de 0,4% no caso dos clientes móveis.

No que toca à rede de fibra (FTTH), esta chegava a 4,4 milhões de lares e empresas no final do ano passado, mais 6,5% que no final de 2021.

Apesar do crescimento nestes indicadores, Mário Vaz, presidente executivo da Vodafone Portugal, citado no comunicado, disse que os resultados refletem o “contexto macroeconómico e geopolítico, marcado pelos desafios resultantes do expressivo aumento de custos, em particular os de energia” e que, numa altura em que desenvolvem planos de modernização e continuam a implementar o 5G, “este contexto acrescenta desafios extra à operação no novo ano de calendário [2023]”.